"Contatto tra tifoserie evitato a Brindisi: grazie a tutte le forze dell'ordine"

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma di Cosimo Sorino (segretario generale provinciale Siap - Sindacato italiano appartenenti polizia) in merito ai disordini evitati a Brindisi dopo il match di calcio contro il Taranto.

Nel corso della giornata di domenica 24 marzo 2024, in occasione del derby di calcio tra le compagini del Taranto e Brindisi valevole per il campionato nazionale di Serie C o Lega Pro, considerevole è stato l’impegno che la Polizia di Stato ha profuso sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico con la collaborazione fattiva delle altre forze di polizia: Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria nonché dei corpi di Polizia Locale e Provinciale, sotto la sapiente regia del questore, Giampietro Lionetti.

Notevole impegno è stato profuso, sia in fase di preparazione sia in quella di attuazione, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in particolare durante le operazioni di deflusso dei tifosi della squadra ospitante, se i tafferugli o gli incidenti sono stati scongiurati lo si deve soprattutto alla professionalità e alla preparazione degli operatori di polizia che hanno evitato contatti tra le varie tifoserie, nonostante i propositi delle stesse non fossero amichevoli tanto che vi sono stati fermati e addirittura alcuni tifosi arrestati, con sequestro di materiale esplodenti e altro.

Come segreteria provinciale Siap, intendiamo esprimere un sentimento di apprezzamento e riconoscenza per tutti coloro impiegati, specialmente in questo momento in cui parte dell’opinione pubblica ha espresso dubbi sull’imparzialità e professionalità degli operatori di sicurezza. Se tutto è filato liscio è esclusivamente grazie a chi queste operazioni vi ha operato e chi le ha dirette, coordinate e gestite. E’ grazie a loro se tutto è andato come previsto ed è la dimostrazione che quando si lavora in sinergia, tutte le istituzioni di questo paese fanno la loro gran bella figura