Contro fuochi d'artificio, petardi e "botti" di fine anno: arriva l'ordinanza

Capodanno è alle porte, le vendite di petardi, fuochi d'artificio e "botti" aumentano. E le Amministrazioni comunali corrono ai ripari, con le apposite ordinanze che vietano questo "passatempo esplosivo". Non solo gli animali, domestici e non. Il loro utilizzo può disturbare la cittadinanza. E non avviene in sicurezza: secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato sul territorio nazionale nella sola notte dello scorso Capodanno si sono registrati 180 feriti con 48 ricoveri.

Ad aprire le danze ci pensa il Comune di Francavilla Fontana: il sindaco Antonello Denuzzo ha disposto con apposita ordinanza il divieto di utilizzo sul territorio comunale di fuochi d'artificio, petardi, "botti", artifici pirotecnici di qualsiasi genere e tipo, compresi quelli a effetto illuminante. Lo scopo del provvedimento è quello di tutelare l'incolumità pubblica e la serenità della cittadinanza. I trasgressori incorreranno in sanzioni amministrative sino a 500 euro. L'ordinanza, che è consultabile sul sito internet istituzionale, è valida sino a lunedì 8 gennaio.