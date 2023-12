San Pietro, ordinanza anti-botti: multe fino a 500 euro. Consentiti solo quelli a basso rischio

SAN PIETRO VERNOTICO - Anche quest'anno a San Pietro Vernotico è stata emessa l'ordinanza "anti-botti", che vieta di far esplodere petardi e fuochi d'artificio pericolosi per l'incolumità di persone e animali e multa i trasgressori fino a 500 euro. E' in vigore dal 20 dicembre scorso e sarà valida fino al 7 gennaio prossimo. Per tutto il periodo natalizio è vietato, quindi, far esplodere botti di vario genere ad esclusione di quelli rientranti nellecategorie "F1" ed F2". Nel dettaglio per F1 si intendo "i fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosita? trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d’abitazione". Per "F2": "fuochid’artificiochepresentanounbassorischiopotenzialeeunbassolivellodirumorosita?e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati".

L'ordinanza (la numero 26), quindi, si riferisce alle categorie "F3" ed "F4". Per “F3” si intendono i "fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosita? non e? nocivo per la salute umana".

Per “F4”, "I fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d’artificio professionali», e il cui livello di rumorosita? non e? nocivo per la salute umana".

Come già accennato i trasgressori rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria daa 25 a 500.