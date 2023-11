"Famiglia Salesiana": convegno annuale e assemblea ex allievi nel fine settimana

BRINDISI - Sabato 18 e domenica 19 novembre si svolgeranno il 60esimo convegno annuale e l’assemblea dei soci della “Famiglia Salesiana – ex allievi di Don Bosco Brindisi”, presso l’istituto salesiano di Brindisi, in via Appia 195.

Il convegno si aprirà sabato 18 novembre, alle 18, con i saluti del direttore della Casa, don Ercole Cinelli, e del presidente dell’Unione exallievi/e, Vincenzo De Leonardis. Introduce e coordina Giuseppe Bevilacqua. Interverranno don Antonio Carbone (Sdb) e lo psicologo Davide Ricco. Poi un breve dibattito, seguito dall’intervento conclusivo dell’arcivescovo di Brindisi – Ostuni, monsignor Giovanni Intini.

Il giorno dopo si svolgerà l’assemblea dei soci. Alle ore 9 sono previste le elezioni del consiglio unionale. Alle 10, il salito del delegato, don Giancarlo D’Ercole, seguito dalla relazione del presidente De Leonardis e dalla relazione economica del 2023 del tesoriere, Giuseppe Magrì. Poi dibattito con brevi interventi e alle 11.30 la santa messa.