"Cuori in movimento": il progetto dei mezzi urbani cardioprotetti

BRINDISI - Si terrà giovedi 23 febbraio 2023 alle ore 11:30 presso la Sala Mitrotta nella sede della Società Trasporti Pubblici (Stp) di Brindisi alla zona industriale, la presentazione del progetto Cuori in movimento. L’iniziativa, partecipata con entusiasmo da Stp Brindisi, tra le prime in Italia, è stata ideata e promossa da Adoc e realizzata con il contributo della Onlus Orizzonti Futuri, in collaborazione con il Comune di Brindisi, il servizio 118 della Asl di Brindisi e con la società Informare i Medici Commercial Srl.

I dettagli del progetto, con la contestuale entrata in servizio sui mezzi urbani, che colloca la città di Brindisi ad alti livelli quanto a cardioprotezione attiva, saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione alla presenza del presidente Stp Salvatore Tomaselli, del cda e del management Stp, che prevede l’intervento di Antonio La Ghezza del consiglio direttivo nazionale Orizzonti Futuri Onlus, di Giuseppe Zippo presidente provinciale Adoc Brindisi, di Flavio Maria Roseto, direttore generale Asl Brindisi, del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, del presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli, di Anita Maurodinoia assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Puglia.