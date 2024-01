Dati aeroporto 2023: a Brindisi più di 3milioni di passeggeri, ma cala il traffico nazionale

BRINDISI - Nel 2023 i passeggeri in transito negli aeroporti pugliesi sono stati più di 9milioni e mezzo. La maggiorparte è arrivata o partita da Bari (più di 6milioni e 400mila persone). Sono stati circa 3milioni e 168mila, invece, i passeggeri che hanno fatto scalo presso l'Aeroporto del Salento di Brindisi durante tutto l'anno. Inoltre, Foggia ha contato quasi 49mila transiti e Grottaglie poco più di mille.

Lo scalo brindisino ha registrato un miglioramento del 16,3 percento in merito al traffico di linea internazionale: si è passati dai 753mila passeggeri del 2022 ai circa 876mila dell'anno appena trascorso.

Una flessione, seppur lieve, ha invece interessato il traffico di linea nazionale: dai 2milioni e 290mila passeggeri di due anni fa, a fine 2023 ne sono stati contati circa 2milioni e 274mila. Un calo dello 0,7 percento che riflette le polemiche degli ultimi tempi sull'attrattività dell'Aeroporto del Salento, soprattutto rispetto al confronto con quello barese. Quest'ultimo, durante l'anno passato, ha raggiunto il suo massimo storico fermo al 2022: al "Karol Wojtyla" sono stati 270mila i passeggeri in più, tra arrivi e partenze. Circa 3milioni e 129mila si riferiscono alla linea internazionale, in crescita addirittura del 19 percento.

Quelli appena enunciati sono tutti elementi che aiutano a comporre il quadro delle prospettive per i collegamenti utili anche in chiave turistica ed in occasione di eventi importanti, su tutti il G7. Su questo e su altri temi si è recentemente espresso il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Chiudere il 2023 con un traffico che ha sfiorato i 10milioni di passeggeri non può che inorgoglirci – ha dichiarato Vasile - Nonostante la crisi in Ucraina e la guerra in Israele, abbiamo raggiunto il nostro miglior risultato di sempre, lavorando perché i nostri aeroporti non subissero contraccolpi. E penso che, leggendo lo straordinario dato finale, ci siamo riusciti egregiamente - prosegue -. Ancora una volta ha funzionato la squadra di Adp che lavora senza sosta per offrire standard sempre più elevati delle nostre infrastrutture e nuovi collegamenti da e per il nostro territorio e la fiducia quotidiana mostrata dalla Regione Puglia. Ad oggi stiamo lavorando sui nostri scali, sulla sempre più crescente domanda di rotte e sul nostro personale, punto di forza di Aeroporti di Puglia. Ma non solo. Quest’anno abbiamo sfide importanti che non possono coglierci impreparati, quali il Mam a marzo su Grottaglie e il G7 a giugno. Non deluderemo la Puglia e non deluderemo i pugliesi. Aeroporti di Puglia è e sarà sempre – ha concluso Vasile - al servizio del sistema Italia”.