"Dieta mediterranea e benessere": il meeting arricchito dai quadri dipinti con il primitivo

ORIA - Il Lions Club Manduria, in collaborazione con le aziende "Vinicola Pichierri" s.n.c. di Sava (Taranto), ristorante Raparossa di Pezze di Greco e Yes Puglia - Associazione di promozione turistica, con il contributo artistico della pittrice Annika Dzerve - Insite Architetture con i suoi nudi di donna dipinti con il primitivo e con la presenza della relatrice Stefania Lomartire (biologa nutrizionista), organizza un meeting a tema: "Dieta mediterranea & benessere", evento patrocinato dal Comune di Oria.

In questa circostanza, il club offrirà alla cittadinanza un momento di incontro tra arte e alimentazione, felice connubio che apre a profili di vita orientati alla sostenibilità. Nello specifico si parlerà di dieta mediterranea che, come dimostrato da evidenze scientifiche, ad oggi rappresenta un vero e proprio modello di dieta sana e sostenibile, in grado di anteporsi come fattore determinante di prevenzione, contrastando il rischio di insorgenza di importanti patologie croniche quali diabete, ipertensione arteriosa e obesità.

Contestualmente, ci sarà la degustazione di vini e prodotti alimentari offerti dalle aziende sponsor, in una cornice artistica rappresentata da opere che la pittrice realizzerà in estemporanea. L’evento avrà luogo venerdì 23 giugno 2023 nella location di Palazzo Martini Carissimo, a Oria, con inizio alle ore 19:00.