Brindisi calcio ed Happy Casa: 10 abbonamenti estratti a sorte fra i donatori di sangue

BRINDISI - Anche quest’anno si è presentata l’emergenza sangue che riguarda, pur-troppo, tutto il territorio nazionale e regionale. L’appello lanciato congiuntamente dal Simt di Brindisi e da tutte le Associazioni di Volontariato è quotidiano. L’Avis comunale di Brindisi, attiva costantemente e quotidianamente sul territorio, per in-centivare le donazioni di sangue nel periodo estivo, ha lanciato, come ogni anno, la Promozione Estiva 2023, denominata: “La solidarietà non va in vacanza!”.

Chi donerà sangue intero o emocomponenti (piastrine e/o plasma) dall’ 1 agosto al 31 agosto concorrerà all’estrazione finale di 5 abbonamenti per le gare casalinghe valide per il campionato di Serie C di calcio del Brindisi Fc e di 5 abbonamenti per le gare casalinghe valide per il Campionato di Serie A di basket della New Basket Happy Casa Brindisi. A tal proposito si ringraziano, di cuore, le società Brindisi Fc e New Basket Happy Casa Brindisi per la disponibilità e collaborazione.

Si può donare tutti i giorni feriali presso il centro trasfusionale dell’ospedale “Perrino”, secondo i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 11.30. Potete presentarvi dopo aver fatto una colazione molto leggera (tè o caffè o succo di frutta più due fette biscottate con marmellata o due-tre biscotti secchi; no latte ed alimenti contenenti latte come cornetti, brioche, ecc.).

Chiunque si trovi nelle condizioni per poterlo fare (età compresa tra i 18 ed i 65 anni, peso maggiore di 50 kg, non aver assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici ed antistaminici negli ultimi 15 giorni) doni il sangue: un gesto che comporta la perdita di 10 minuti del proprio tempo ma che può salvare una o più vite.

Inoltre, è prevista una raccolta sangue pomeridiana venerdì 25 agosto, dalle ore 17.30 alle 21.30 in piazza Duomo, in collaborazione con la Parrocchia della Cattedrale, in occasione delle Festività dei Santi Patroni Teodoro e Lorenzo.

Info: Avis Comunale di Brindisi, piazza “A. Di Summa” presso ex ospedale, tel. 0831523232 (lun-ven 9 - 11 e 17 – 19); e-mail: brindisi.comunale@avis.it; pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi; Instagram: aviscomunalebrindisi