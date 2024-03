Televisori per il reparto di Geriatria: il bel gesto di Mandrake, "Insieme con noi" e vice sindaco

BRINDISI - La direzione strategica della Asl Brindisi ringrazia Giuseppe Ninno, in arte “Mandrake”, gli iscritti al circolo “Insieme con noi” e il vicesindaco di Torre Santa Susanna Nico Tieni per la donazione di televisori da installare nelle stanze del reparto di Geriatria dell’ospedale Perrino.

“I pazienti – dichiara il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio – saranno certamente contenti di avere la Tv in camera. Sappiamo che i programmi di intrattenimento rappresentano un conforto per gli anziani che passano diverse ore al giorno davanti allo schermo anche quando non sono costretti in ospedale. Durante il ricovero i momenti di svago e di evasione diventano fondamentali per i pazienti e per questo ringraziamo di cuore Mandrake e Nico Tieni per la generosità, con l’impegno di installare al più presto le Tv e di vigilare sul loro funzionamento”.

