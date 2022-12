Al concerto di Natale con la busta della spesa: un dono per la Caritas

CEGLIE MESSAPICA - Sabato 17 dicembre, alle ore 19:30, presso la Chiesa Matrice di Ceglie Messapica si svolgerà un concerto solidale a favore della Caritas della Parrocchia Collegiata Maria Santissima Assunta (Chiesa Madre) organizzato dal Rotary Club Ceglie Messapica-Terra dei Messapi. "Emozioni Musicali di Natale" vedrà l'esibizione (pianoforte e violino) con il maestro Cosimo Gigliola e la professoressa Paola D'Amico, con intermezzi letterari a cura dei ragazzi dell'associazione "I portatori di Gioia" e poesie lette da Pietro Ciciriello. Il service della serata sarà "Una busta della spesa per la Caritas Parrocchiale". "L'evento è completamente gratuito - spiega il presidente Antonio Gatti - ma chiediamo a tutti i partecipanti di portare liberamente una busta della spesa con prodotti alimentari non deperibili da donare per contribuire a fare trascorrere un Natale sereno a tutte le famiglie in difficoltà della nostra città."