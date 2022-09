Più proteine di origine vegetale: al via la refezione scolastica con un nuovo menù

FASANO – Partirà lunedì 3 ottobre il servizio di refezione scolastica a Fasano per tutte le scuole dell’Infanzia e Primaria a tempo pieno del territorio. Da quest’anno è stata modificata la dieta settimanale che sarà valida fino all’anno scolastico 2025-2026. Il menu, elaborato dalla Asl di Brindisi, è rispettoso degli indirizzi scientifici dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

La nuova dieta prevede un apporto ridotto di proteine di origine animale a favore di quelle di origine vegetale, come spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Donatella Martucci. "Siamo pronti ad avviare il servizio con un menu rinnovato con l’obiettivo di costruire un servizio a misura dei bambini, adatto alle età e rispettoso delle indicazioni dell’Oms. Ringraziamo i genitori che hanno collaborato per la messa a sistema del nuovo portale mensa, che sono convinta permetterà a tutti gli utenti di interagire e monitorare con semplicità le presenze e i saldi anche con l’utilizzo della nuova app. Infine, in queste ore stiamo ricostituendo la commissione mensa che sarà pronta a operare e vigilare per garantire il controllo sulla qualità e sulla gestione del servizio".

È possibile prendere visione delle tabelle nutrizionali predisposte sul sito del Comune di Fasano, nella sezione Pubblica istruzione, dove sono già caricati anche i contenuti relativi al nuovo portale per la gestione del servizio di refezione scolastica che è gestito dalla ditta Ladisa. Si ricorda che, con avvio del nuovo portale, le assenze vanno comunicate entro le 9.30 del giorno in cui il bambino non fruisce del servizio tramite il portale (oppure tramite la app) o anche tramite telefono chiamando il numero verde (800090563 e 0281260348, da cellulare) e digitando il codice utente del bambino. Qualora non venga comunicata l’assenza, il bambino verrà considerato presente, con relativo addebito del costo del pasto.