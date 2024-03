Forza Italia: nominati i nuovi delegati di Comune in sei città della provincia

BRINDISI - Si é riunito domenica scorsa, 17 marzo, il nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia, presieduto dalla coordinatrice provinciale Laura De Mola alla presenza del commissario regionale di Forza Italia, deputato Mauro D’Attis.

Tra i vari punti all’ordine del giorno il coordinamento ha deliberato la nomina dei nuovi delegati di comune in sei città della provincia di Brindisi. Per Fasano l’avvocato Renzo De Leonardis, per Mesagne Luigi Indolfi, per Oria la dottoressa Vincenza Pinto, per San Donaci la consigliera comunale Maria Elena Mauro, per San Michele Salentino Francesco Zecchino e per San Pietro Vernotico Matteo Benatti.

“La nomina dei nuovi delegati - precisa Laura De Mola - é un passo fondamentale nel processo di totale apertura del nostro partito alla società civile: per questo abbiamo individuato e scelto figure attive professionalmente nei vari settori della società, persone preparate che hanno deciso di dedicare il loro tempo alla crescita di Forza Italia e del nostro modello di amministrazione e Governo. A tutti loro - ha concluso De Mola - i nostri auguri per un proficuo lavoro in virtù, anche e soprattutto, degli imminenti impegni politici e delle sfide elettorali che presto dovremo affrontare tutti insieme”.

