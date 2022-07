Scuolabus anche per gli studenti delle superiori: pubblicato l'avviso

FRANCAVILLA FONTANA - L’amministrazione comunale ha di Francavilla Fontana approvato l’avviso pubblico rivolto alle famiglie per richiedere l’accesso al trasporto scolastico cittadino. La principale novità, introdotta dal consiglio comunale lo scorso novembre, consiste nel potenziamento del servizio che è rivolto anche a studentesse e studenti che risiedono in periferia e a ragazze e ragazzi di età superiore ai 16 anni. Il nuovo regolamento che disciplina l’utilizzo degli scuolabus è stato introdotto dall’amministrazione comunale per rispondere alle esigenze delle famiglie che vivono con difficoltà il quotidiano tragitto casa-scuola e viceversa dei propri figli.

“Con la modifica al regolamento sul trasporto scolastico – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Sergio Tatarano – abbiamo potenziato un servizio finora riservato solo alle famiglie residenti nelle contrade. Il precedente regolamento escludeva una nutrita platea di studentesse e studenti che riscontravano difficoltà oggettive per raggiungere la scuola di appartenenza.” Il bando e la modulistica per l’accesso al servizio sono disponibili sul sito internet istituzionale. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il prossimo 26 agosto. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0831 820404.