Dal Pnrr 830mila euro per una riqualificazione green della scuola di via Bilotta

FRANCAVILLA FONTANA - Il Ministero dell’Istruzione con una nota ufficiale inviata all’amministrazione comunale ha confermato il finanziamento per il recupero della scuola di via Bilotta. Così come preannunciato nelle scorse settimane, si tratta di circa 830 mila euro derivanti dalla partecipazione ad un bando del Pnrr per la messa in sicurezza e riqualificazione di immobili da destinare ad asili nido e scuole dell’infanzia. La scelta dell’amministrazione comunale è ricaduta sulla scuola di via Bilotta che, grazie a questo finanziamento, potrà finalmente accogliere bambine e bambini dopo decenni di totale abbandono.

Il progetto dei lavori prevede la rigenerazione dell’edificio con l’adeguamento antisismico, nuovi impianti idrico, fognario, elettrico, termico, la realizzazione di nuovi solai e balconi. Il tutto corredato con impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità e acqua calda. I 640 metri quadrati della struttura ospiteranno tre sezioni scolastiche dotate di spogliatoio, aula e servizi igienici. Le aree comuni saranno strutturate con una sala per attività ludico-educative, cucina, aula insegnanti e deposito per l’attrezzatura didattica. La nuova scuola di via Bilotta si completerà con una ampia area verde attrezzata con giochi per i bambini e angoli dedicati ai momenti di svago.

“Il recupero della scuola di via Bilotta – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – è un obiettivo che ci eravamo prefissati da tempo. In uno dei luoghi simbolo dell’abbandono, dove per decenni ha dominato l’incuria, presto potranno giocarci dei bambini. Una rigenerazione che, tra le altre cose, libera il quartiere dalla presenza oppressiva di questo monumento allo spreco." Con il recupero di questo immobile aumenta l’offerta di spazi educativi per le famiglie con figli della fascia d’età 0-3 anni. Un’autentica occasione di riscatto per un immobile che da 40 anni versa in stato di completo abbandono e una opportunità per tanti genitori.