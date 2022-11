Francavilla Fontana: c'è chi dice "no" alla violenza, il corteo per il centro

FRANCAVILLA FONTANA - E' difficile rialzare la testa in determinate situazioni. E' difficile, ma non impossibile. Francavilla Fontana, dopo diversi fatti di cronaca nera e l'omicidio del 19enne Paolo Stasi, ci prova con una marcia per la legalità, andata in scena dalle 18 di oggi, domenica 13 novembre 2022. Erano presenti anche i genitori del ragazzo ucciso quattro giorni fa. A fare da filtro, l'avvocato della famiglia Stasi, Domenico Attanasi, che è anche presidente del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. Erano presenti i sindaci di San Pietro Vernotico e Latiano, Pasquale Rizzo e Cosimo Maiorano. Era presente il parlamentare Mauro D'Attis. Erano presenti in molti, tra istituzioni e politici, ma non in testa al corteo. In testa c'erano i ragazzi.

L'itinerario è stato semplice: si parte da piazza Umberto I, il cuore pulsante della città, si passa per piazza Dante, teatro non molti giorni fa di un pestaggio ai danni di un giovanissimo. Si arriva in Municipio, cuore pulsante delle istituzioni. I giovani, come detto, in testa al corteo, già dalla partenza in una piazza che è anche luogo di movida. C'erano due città: una in marcia, l'altra seduta ai tavolini dei vari locali che affollano l'area. La manifestazione è organizzata dalle associazioni Radici021, Libera e Unione degli Studenti. Hanno parlato loro, i ragazzi, spiegando di non essere il futuro della città, ma il presente. Hanno chiesto spazi di aggregazione, di incontro, ché la violenza non la si combatte solo con le forze dell'ordine e la magistratura, ma soprattutto con la cultura.

Tranne in alcuni momenti in cui i giovani parlavano e diffondevano le proprie idee grazie a un megafono, colpiva il silenzio. E' il silenzio di una città sconvolta da una morte al momento senza spiegazioni - si sottolinei: al momento. Gli investigatori sono all'opera anche in queste ore - che riporta indietro di più di qualche anno, quando Francavilla Fontana era teatro di morti ammazzati per le strade, di barbare esecuzioni durante feste di compleanno. No, la Città degli Imperiali non è questo, non è cronaca nera. E' ben altro. Per questo una parte della città è scesa per strada questa sera. Il meteo è stato comunque clemente. Minacciava pioggia, pioggia c'è stata, ma poca. Alla fine, come detto, in Municipio. Qui il sindaco, Antonello Denuzzo, ha preso la parola. Anche per lui Francavilla non va fatta coincidere con la cronaca nera.

"E' importante che questa iniziativa sia partita proprio dai ragazzi", spiega Denuzzo. Che raccoglie l'appello dei giovani, di provare a ritagliare altri spazi di socialità. "Voglio fare un appello anche a voi, ragazzi. Di ritagliarvi questi spazi, che meritate. Vi esorto a essere cittadini attivi, torniamo per le strade, per le piazze". Queste, le parole di Denuzzo. E la comunità - perché lui, con la fascia tricolore, in questo momento rappresenta la comunità - si stringe intorno alla famiglia di Paolo. Si scioglie lì in Comune, la manifestazione. Cosa rimane? Difficile dirlo. Qualcuno commenta: "Non eravamo pochi, no? Specie in un periodo, in un'epoca in cui è sempre più difficile scendere in strada e manifestare". Cosa rimane? La voglia dei ragazzi di reagire, la voglia dei ragazzi che riscoprono l'importanza della socialità, della partecipazione, come argine ultimo al dilagare della violenza.