Affidata alla Santa Teresa la gestione dei Poli Biblio-museali regionali

BRINDISI - Affidata alla Santa Teresa Spa la gestione dei Poli Biblio-museali di Foggia. Si tratta di una collaborazione che giunge a seguito dell’accordo sottoscritto lo scorso dicembre tra la stessa Provincia di Brindisi e la Regione Puglia per l'esecuzione della convenzione a valere sulle risorse di cui al bilancio della Regione Puglia per l'anno 2023 per una spesa complessiva di 1.530.000 euro. La convenzione ha durata un anno: dal primo gennaio al 31 dicembre 2023.

La Provincia di Brindisi ha così attivato, mediante affidamento diretto in house providing alla società “Santa Teresa Spa", il servizio di "gestione dei poli-biblio museali regionali", al fine di garantire la continuità della gestione delle strutture delle Province di Foggia, Brindisi e Lecce e la gestione della Biblioteca ex provinciale di Brindisi, inserita nel sistema regionale dei Poli Biblo-Museali, mediante il ricorso a 46 unità di personale in carico alla Società.

Il personale è rappresentato da: 28 unità part-time, già dipendenti della Società dislocate presso le strutture della Provincia di Foggia; 6 unità part-time già dipendenti della Società di cui 5 unità dislocate presso il Museo di Brindisi e 1 unità presso la Biblioteca dei Ragazzi di Brindisi; 5 unità che sono già operanti alla data del 31.12.2022 con contratti di lavoro autonomo e/o incarichi di collaborazione presso le strutture Biblio-Museali di Lecce; 7 unità part-time dipendenti della Società da dislocare presso la Biblioteca regionale di Brindisi a far data dall'1 luglio 2023 e sino allo scadere della convezione.

Le strutture coinvolte nello svolgimento delle attività sono: per la Provincia di Foggia: Biblioteca La Magna Capitana, Museo del Territorio, Museo di Storia Naturale, Galleria d'arte Moderna e Contemporanea, Biblioteca di Canosa. Per la Provincia di Brindisi: Biblioteca Mediaporto, Biblioteca dei Ragazzi, Museo Ribezzo; per la Provincia di Lecce: Museo di Castromediano, Biblioteca Bernardini.

I servizi all'interno dei Poli Biblio-Museale consistono essenzialmente in accoglienza e didattica nel corso delle visite giornaliere di scolaresche.

Funzionalità dell'area gestionale intesa come l'insieme delle funzioni di gestione per l'erogazione dei sevizi, i miglioramenti possibili del fare sistema e riguardano: organizzazione (persone- formazione-lavoro), marketing comunicazione e promozione, goverante territoriale e integrazione gestional