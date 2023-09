Giornata mondiale Zero emissioni: piccoli studenti a lezione di sostenibilità ambientale

Le scelte quotidiane fatte da ognuno sono la chiave per ridurre le emissioni e trovare soluzioni più sostenibili che fanno bene alla Terra, al clima e alla vita. Per questo a Villa Castelli e Oria per la giornata mondiale Zero Emissioni che si ripete ogni anno il 21 settembre, si è pensato di coinvolgere le scuole primarie con un’iniziativa che sa di generosità e che riguarda Luz, la protagonista di "Il Sogno di Luz", la favola illustrata scritta da Lucrezia Argentiero, giornalista e scrittrice pugliese.

Tutti gli alunni che frequentano le classi IV della Scuola Primaria di Villa Castelli per la direzione della prof.ssa Grazia Anna Monaco e del I Istituto Comprensivo di Oria diretto dalla prof.ssa Francisca Camero, hanno ricevuto in dono una copia di questo libro, grazie all’importante sostegno degli imprenditori locali (per Villa Castelli: Domus Marmi, Ciciriello, Cassese, Edilizia Alò, Farmacia d’Urso, Arca Mobili, Eurospin, Kronos Palestra, Parafarmacia Giomi; per Oria: Spina Sapori di Puglia, Sisa Supermercati, Farina Automobili, Parafarmacia Federico II, Farmacia Pistone, Farmacia Santi Medici, Caseificio Pipino), che hanno creduto fortemente nel programma di sostenibilità ambientale targato Whynok, il movimento che vuole ridare dignità a frutta e verdura brutta (ma buona) per combattere gli sprechi alimentari.

L’obiettivo della favola, infatti, è proprio quello di insegnare ai bambini a non mangiare la frutta e verdura inseguendo la bellezza esteriore, ma a essere cittadini consapevoli e rispettosi di un pianeta sempre più fragile e delicato. Un piccolo passo per imparare a non scartare, per “abbracciare”, per risparmiare energia e per amare la nostra terra.

«Perché lo spreco alimentare è anche spreco energetico e di conseguenza aumento di emissioni? Perché occorre un’enorme quantità di energia e di lavoro per produrre frutta e verdura. Per questo non possiamo più permetterci di lasciare a marcire nei campi i prodotti con “difetti estetici”. Non scartare è una buona opportunità per ognuno di noi di pensare a ridurre le emissioni nocive», dichiara Argentiero.

La consegna dei volumi a Villa Castelli e Oria è un altro passo all’interno del progetto educativo “#sonoperfettomanessunolosa”, messo in campo da Lucrezia Argentiero, autrice de “Il sogno di Luz” e fondatrice insieme alla docente Annamaria Petrosillo, di Whynok (www.whynok.com), appoggiato già da numerose scuole pugliesi.

«Un regalo per far “viaggiare” tematiche importanti e per porre l’accento sulle scelte più rispettose da fare per il clima e per far sentire la vicinanza e il calore di un’intera comunità», ha sottolineato la docente Annamaria Petrosillo. Ora tocca ai bambini, ai docenti e alle famiglie leggere “Il sogno di Luz” e diffonderne il messaggio. Per cambiare il mondo bisogna essere uniti e una comunità fatta di molti “imprenditori di cuore” non può che essere unita