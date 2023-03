Gruppo Storico città di Latiano, consiglio direttivo tutto al femminile

LATIANO - Il Gruppo Storico Città di Latiano ha un nuovo direttivo, che guiderà l’associazione fino al 2026. In seguito alle votazioni che si sono svolte nei giorni scorsi con una partecipata assemblea sono risultate elette: Giuseppina Baldari, Federica Mola e Claudia Dimastrodonato. Un consiglio direttivo tutto al femminile che ha visto nella seduta di insediamento del 15 marzo la nomina a presidente della dottoressa Giuseppina Baldari, già direttore artistico e dirigente nazionale Enac del dipartimento Rievocazioni Storiche, tutela e promozione del Patrimonio Demoetnoantropologico e Culturale immateriale.

Riconfermata per un altro triennio, con deleghe alla segreteria e all’amministrazione, la vicepresidente Federica Mola. Consigliere delegato alla logistica e alla sicurezza degli eventi esterni Claudia Dimastrodonato.

"Rinnovamento nella continuità; questo sarà il motto che guiderà il lavoro di questo direttivo nel prossimo triennio – commenta Giuseppina Baldari – rinnovarsi per continuare il lavoro fatto negli scorsi anni. Tanti sono gli impegni che verranno, uno di notevole interesse il riconoscimento Unesco della Via Appia che deve trovarci pronti a fare la nostra parte per il territorio. Poi tanti progetti nel cassetto. La prima seduta del consiglio direttivo sarà incentrata sulla programmazione degli eventi estivi, primo fra tutti, il IV Corteo Storico che si terrà sabato 15 luglio”.

