I volontari di Plastic free a Torre Canne: cittadini invitati a pulire la spiaggia

FASANO - Al via il primo evento ufficiale Plastic free del 2023: a Fasano, in località Torre Canne, nel parco regionale delle Dune Costiere, domenica 19 febbraio dalle 10 si svolgerà la raccolta di materiale di risulta dall'arenile.

"È ormai sotto gli occhi di tutti lo stato in cui versa il nostro litorale, le spiagge invase da quintali di plastica vomitati sulla battigia o sugli scogli dopo le mareggiate invernali. Ma la cosa peggiore è i danni che comporta sia all'uomo che ad animali marini come delfini e tartarughe caretta caretta, infatti l'associazione nazionale Plastic Free Odv Onlus è impegnata da anni nella salvaguardia di questa specie. Plastica che con il tempo si deteriora, non scomparendo, ma semplicemente riducendosi in piccolissimi pezzi di pochi millimetri detti anche microplastiche o "lacrime delle sirene" fino a non essere neanche più visibili all'occhio umano, anche più piccoli di un millimetro infatti vengono definite nanoplastiche, che addirittura si disperdono nell'aria fino a respirare". Si legge in una nota di presentazione dell'evento.

"Per questo invitiamo tutti a partecipare al nostro evento e dare il proprio contributo per ripulire questo splendido tratto costiero a sud di Torre Canne. Insieme infatti avremo diverse associazioni locali: associazione Iniziative per Fasano, associazione Dilettantistica Giovanni Custodero - Il Guerriero Sorridente, Bs Soccer Team Fasano, Pugliavventura, Gre-Gruppi Ricerca Ecologica Fasano, Polisport Ciclo Club Fasano, con la partecipazione dell'itet "Salvemini" di Fasano diretto dalla dott.ssa Marella Convertino, con il supporto di Banco Metalli Italiano di Giacomo Rosato e con il Patrocinio del Comune di Fasano".

Per partecipare, iscrizione gratuita obbligatoria utilizzando il seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3314/19-feb-fasano o sul sito ufficiale www.plasticfreeonlus.it seguendo tutte le istruzioni per registrarsi come volontario all’evento.

Per maggiori info contattare gli organizzatori: Referente Plastic Free Regione Puglia Giuseppe Vinci 3895642915; Referente Plastic Free Comune Fasano Mariapia Trisciuzzi 3493211937