Ic Commenda, torna il progetto "A scuola con il Pedibus"

BRINDISI - Per il terzo anno consecutivo, il 26 marzo prossimo, sarà avviato il progetto "A scuola con il Pedibus". L’Ic Commenda in esecuzione del Protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Brindisi, con la Asl territoriale e l’associazione Anps, forte del successo che il progetto ha riscosso presso i bambini e le loro famiglie, anche per quest’anno coinvolgerà le classi seconde, terze, quarte e quinte dei plessi " C. Collodi" e "San Giovanni Bosco" della scuola primaria dell’Istituto. Il progetto prevede la formazione di gruppi di cammino, in cui gli alunni, accompagnati da adulti responsabili, si sposteranno a piedi verso la scuola.

“L’entusiasmo dei bambini - afferma la docente Roberta Petrone, referente del progetto - ci ha convinto a continuare questa bella avventura, perché offre alle famiglie una valida alternativa all’auto e allo stress del parcheggio la mattina davanti alla scuola. Pensiamo che la "cattiva abitudine" di accompagnare i figli a scuola in auto anche per brevi tratti di strada debba essere ridiscussa insieme ai bambini e ai ragazzi, ai genitori, alla scuola”.

“Il progetto mira a promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile all'interno della nostra comunità scolastica. - afferma la dirigente scolastica, Patrizia Carra - Con il sostegno e l'impegno di tutti, intendiamo incoraggiare i nostri alunni a camminare insieme sia per migliorare la loro salute e il loro benessere fisico, sia per contribuire alla riduzione dell'inquinamento ambientale.”

“Il cammino verso la scuola, inoltre, - continua la dirigente - è anche un'occasione per promuovere la socializzazione, la cooperazione e il senso di appartenenza al gruppo. Un gruppo di bambini che camminano per le vie della città imparano qualcosa di utile sulla sicurezza stradale, cominciano assaporare un po’ di indipendenza e autonomia e, chiacchierando e ridendo, si guardano attorno scoprendo le bellezze della propria città e i suoi luoghi storici.”

Il progetto partirà il prossimo martedì alle 7.45 nella Piazzetta Virgilio, quando i bambini saranno accolti dalle autorità del territorio e cominceranno la loro camminata. Tutti pronti dunque, con gilet catarifrangente e sorriso sul viso, con la pioggia o con il sole, verso la scuola e verso il futuro.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui