Idonei al concorso della polizia locale: il Comune "cede" la graduatoria

BRINDISI - Polizia locale, a oltre un anno dall'approvazione della graduatoria, il Comune di Brindisi la "cede" ad altri enti che ne faranno richiesta. La deliberazione della Giunta sblocca l'impasse che si era creata dal dicembre 2022, quando tale graduatoria venne approvata, dopo il concorso pubblico per il reclutamento di agenti indetto nel luglio dello stesso anno. L'Amministrazione Marchionna ha optato per questa scelta, con la deliberazione numero 66 del 14 marzo 2024.

L'oggetto dell'atto - firmato dal primo cittadino Giuseppe Marchionna e dal segretario generale Francesco Rosario Arena - parla chiaro: "Approvazione schema tipo di accordo con altri enti locali per l'utilizzo della graduatoria di istruttori di vigilanza, per assunzioni a tempo indeterminato". L'8 marzo, il dirigente Costantino Del Citerna aveva espresso parere favorevole di regolarità tecnica.

Nella delibera di Giunta la scelta viene motivata in base al principio di collaborazione con altri enti locali - che potrebbero aver carenze d'organico - e, soprattutto, in base alle "positive ricadute in termini occupazionali per i candidati idonei", come si evince dalla relazione del settore Risorse Umane, firmata dall'assessora Antonella Daniela Maglie e dal dirigente Del Citerna.

Nei mesi scorsi la richiamata impasse aveva generato diverse polemiche politiche. Il Partito Democratico di Brindisi, nell'ottobre 2023, parlando della bocciatura del piano assunzioni, aveva vergato una nota, siglata dai tre consiglieri Francesco Cannalire, Denise Aggiano e Alessio Carbonella. Parlavano di "un'occasione persa per la città" e avevano chiesto "di rendere disponibile agli enti che ne faranno richiesta la graduatoria del concorso per gli istruttori di vigilanza e permettere così a tutti gli idonei di avere una possibilità di impiego a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni".

Nel gennaio 2024, invece, l'Amministrazione brindisina aveva risposto alle sollecitazioni del comitato degli idonei e del Cobas - che caldeggiavano la cessione - spiegando di essere in attesa di contributi da parte del Governo Meloni. Nella nota del Comune era scritto che "si procederà, quindi, ad assumere nel breve periodo gli istruttori di vigilanza attingendo dalla relativa graduatoria non appena si avrà contezza della concessione del contributo da parte dello Stato e del suo ammontare, non essendoci in questo momento le risorse finanziarie per procedere a qualunque assunzione".

Due mesi dopo, il Comune ha optato per la cessione della gradutatoria.

