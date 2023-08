Infermiera fa da ostetrica: parto "avventuroso" ma a lieto fine in Pronto soccorso

BRINDISI – Aveva talmente tanta fretta di venire al mondo che a mala pena ha lasciato alla madre il tempo di arrivare in ospedale. Grazie al provvidenziale ed estremamente professionale intervento di un’infermiera, un operatore socio sanitario e un ausiliario, ha avuto un lieto fine un “avventuroso” parto avvenuto la notte fra il martedì 22 e mercoledì 23 agosto presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Marito e moglie, già genitori di tre figli, sono arrivati in ospedale a bordo della loro auto. Il piccolo stava per nascere. Era questione di momenti. Un’infermiera si è subito presa cura della coppia nella cosiddetta camera calda: un locale adiacente all’ingresso del pronto soccorso in cui stazionano le ambulanze con persone a bordo.

L’operatrice sanitaria si è resa conto che non c’era tempo da perdere. Non si poteva attendere l’arrivo di personale specializzato dal reparto di Ostetricia. E’ stata dunque l’infermiera, con l’ausilio delll’oss e dell’ausiliario, a fare da ostetrica, facendo nascere il bambino, che fra l’altro aveva il cordone ombelicale attorcigliato intorno al collo.

Poi a stretto giro sono arrivati medici e infermieri di Ostetricia e ginecologia. Fortunatamente il piccolo Mattia, da quanto appreso, gode di ottima salute. I suoi tre fratelli potranno presto accoglierlo in casa.