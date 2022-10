Lavoro: nel Brindisino si cercano carpentieri, muratori, elettricisti, manovali edili e geometri

Anche nella settimana dal 28 ottobre al 4 novembre si conferma quello dell'edilizia il settore nel quale si fa più sentire la necessità di assunzione di personale. Sono infatti ben 30 le posizioni aperte, su Brindisi e provincia, tra carpentieri, muratori, elettricisti, manovali edili e geometri. Questo è il dato significativo restituito dal ventitreesimo report settimanale, elaborato dallo staff Comunicazione/Rapporti con i media di Brindisi di Arpal Puglia, pubblicato anche sulla pagina Facebook "Centri impiego Brindisi e provincia" e sui profili Google di ogni centro.

Seguono 11 profili professionali richiesti nel turismo, 9 nella ristorazione, 7 nei servizi, 5 nelle pulizie, 5 nell’informatico, 4 nel termoidraulico, 4 nel contabile, 4 nel commercio, 3 nella sanità, 2 nella manutenzione, 1 nel tecnico, 1 nel metalmeccanico, 1 nell'immobiliare, 1 nell'elettromeccanico. Il report raccoglie le 46 offerte presenti sul portale regionale Lavoro per te e su relativa app gratuita, per un totale di 88 lavoratori ricercati .

Non mancano opportunità di inserimento lavorativo anche all’estero, tramite la rete Eures. Si ricercano: personale nel settore della ristorazione in Germania, Agency e Concierge nel settore dello Yachting di lusso a Olbia. Si segnala inoltre che sono aperte le registrazione alla sesta edizione del tradizionale evento di reclutamento della rete Eures Italia Eures Italy for Employers9 day 2022, dedicato ai Servizi per l'impiego e alle aziende europee alla ricerca di personale con le adeguate competenze tecniche e linguistiche. L’iniziativa si svolgerà il prossimo 15 novembre.

Formazione

Molte le opportunità nel settore della formazione: master di specializzazione usufruibili mediante il progetto Pass Laureati 2022 e proposti da Time Vision, corsi rivolti a disoccupati/inoccupati anche percettori di Naspi, Dis-collno Reddito di cittadinanza e studenti/esse universitari/ie residenti in tutto il territorio italiano di Pugliaform So.ne.vi sas, corsi di formazione professionale rivolti a disoccupati/e in tutta Italia di Cfa, corsi di Create Connections, organizzazione che si occupa di formazione professionale gratuita rivolta ad appartenenti a categorie protette in stato di disoccupazione e nuovi corsi erogati dall' Agenzia Formativa Ulisse, tramite il programma “ Garanzia Giovani”.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi. Gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e presso l’Ufficio Collocamento Mirato Disabili, situato in via Tor Pisana, 114, Brindisi (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).