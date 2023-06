Lavoro e formazione: quattro percorsi gratuiti per imparare a valorizzare il territorio

CELLINO SAN MARCO - L’amministrazione comunale di Cellino San Marco ha realizzato con il supporto dei partner di progetto, tra cui l’associazione Dante Alighieri Ets, quattro percorsi gratuiti destinati ai cittadini, nello specifico ai giovani, per esplorare da vicino il mondo del lavoro e acquisire nuove competenze.

I percorsi rientrano nelle attività del progetto Anatoli, parte dell’iniziativa Punti Cardinali della Regione Puglia. Avranno durata massima di 40 ore e saranno composti da moduli di teoria e moduli destinati alle visite presso aziende e strutture del territorio.

L’obiettivo con il quale il progetto ha avuto origine è quello di permettere alla cittadinanza, soprattutto ai più giovani, di avvicinarsi e approfondire diversi settori del mondo del lavoro attraverso i quattro percorsi, contribuendo così alla valorizzazione delle risorse del territorio.

I percorsi

Informatica e Digitalizzazione: un percorso nel settore della comunicazione web per l’acquisizione di competenze in informatica, tecniche di scrittura online. Moduli: Informatica, Saper comunicare.

Turismo in inglese e valorizzazione del territorio: un percorso nel settore turistico finalizzato all’acquisizione delle competenze linguistiche tecniche e all’approfondimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale; Moduli: Inglese turistico, Cultura del territorio.

Competenze Manageriali: un percorso rivolto all’acquisizione di soft skills strategiche come i modelli di job training, di comunicazione, di gestione del team e green economy; Moduli: Job Training, Team Building e Team working, Green Economy, Visite in aziende.

Enologia: un’occasione per imparare a conoscere le proprietà organolettiche del vino. Moduli: Enologia, Visite in azienda

Sono previste, inoltre borse di studio per l'acquisizione di certificazioni Cambridge e Patente Europea del Computer.

Per ulteriori informazioni e per partecipare ai percorsi, in avvio tra giugno e settembre, è possibile compilare il form al seguente link: https://forms.gle/afm2C9QeReAZyv1x9