Lavoro: a Francavilla si cercano due tecnici per progetti Pnnr

FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha approvato una procedura per titoli e colloquio per il reclutamento di due tecnici che avranno il compito di supportare gli Uffici nell’attuazione dei progetti previsti dal Pnrr. Le due figure ricercate, un professionista middle con esperienza superiore ai 3 anni ed uno junior, saranno inquadrate con un incarico di lavoro autonomo finanziato dal Governo Nazionale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I professionisti dovranno essere in possesso di una laurea in materie tecniche con specifiche competenze in progettazione, esecuzione di opere pubbliche e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione.

La Commissione giudicatrice, una volta espletata la valutazione dei titoli, stilerà una prima graduatoria e convocherà per il colloquio un numero di candidati pari a cinque volte il numero delle posizioni disponibili. L’orale sarà incentrato su scienza e tecnica delle costruzioni, legislazione nazionale di edilizia e urbanistica, diritto amministrativo e norme ambientali. Le domande di partecipazione, corredate della documentazione richiesta nell’Avviso Pubblico, dovranno essere protocollate entro le ore 12.00 di giovedì 3 novembre.

Ai vincitori sarà conferito l’incarico di funzionario tecnico con contratto di lavoro autonomo della durata di 36 mesi con un compenso massimo annuo di 30 mila euro.

La figura middle dovrà garantire la presenza negli uffici comunali per due giornate lavorative settimanali, mentre il professionista junior dovrà essere presente per 3 giorni alla settimana. Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito internet istituzionale.