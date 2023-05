Lavoro, terzo appuntamento per “Orienta": si parlerà di incontro domanda/offerta

TORCHIAROLO - Terzo appuntamento per “Orienta”, il progetto del Comune di Torchiarolo candidato all’Avviso pubblico regionale “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”. Il terzo “Job day”, a cura di Novability coop soc, ente di formazione con sede a Brindisi, si svolgerà venerdì 26 maggio prossimo presso la biblioteca Comunale di Torchiarolo (via C. Colombo, 10), e si concentrerà sull'incontro domanda/offerta di lavoro, con la presentazione di posizioni aperte che coinvolgono vari settori merceologici e la possibilità, per i partecipanti, di poter fare una presentazione personale e lasciare una candidatura per il profilo desiderato.

I temi trattati dai relatori riguarderanno l'evoluzione delle figure professionali di determinati settori, i processi formativi richiesti per queste figure, le politiche attive regionali a disposizione per i candidati in cerca di lavoro, gli strumenti perseguibili dalle aziende in cerca di personale, per poi concludersi con colloqui di lavoro dei partecipanti con i relatori con riguardo alle aziende o agenzie per il lavoro rappresentate.

“Orienta” attraverso la realizzazione di Orientation Labs, laboratori creativi esperenziali e tecnico-pratici, Job day dedicati ad approfondimenti tematici legati al lavoro e un Orientation desk, postazione fissa di riferimento per percorsi più strutturati come bilanci di competenze, questionari, schemi e strumenti di studio e analisi delle personali propensioni lavorative dei beneficiari.

Obiettivo della misura, come richiamato dal titolo stesso, è partire dalle proprie consapevolezze, dalle attitudini personali e dalla propria idea del futuro e orientarsi sulla scorta delle informazioni raccolte per affrontare ogni personale processo di scelta formativa e lavorativa, avvalendosi del supporto dei partner.

Di seguito il programma della giornata organizzata da Novability: Introduzione dei responsabili di progetto. Saluti istituzionali del Sindaco, Elio Ciccarese, e dell'assessore alle Politiche Sociali, Paola De Masi. Dalle ore 15:00 alle ore 20:30.

Interventi:

Adriano Abate - Confagricoltura Brindisi;

Eugenio Cascione – Confcooperative Brindisi;

Tiziano Rossetto – Ascla Coop. Soc., Agenzia per il Lavoro;

Fabio Tanzi – Facilitatore dei processi di transizione al lavoro di studenti, giovani e disoccupati;

Antonino Abbaleo – Consorzio Mestieri Puglia, Agenzia per il lavoro.

A seguire, un breve intervento per fornire informazioni utili per prepararsi ad un colloquio di lavoro.

Spazio ai rappresentanti delle imprese presenti; dialogo con i partecipanti in cerca di lavoro;

Colloqui di lavoro con aziende e recruiter intervenuti all’evento