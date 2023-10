Linea mobile completamente assente, disagio per numerosi utenti

MESAGNE - Proseguono i disagi alla linea telefonica WindTre nella zona di Mesagne. Numerosi clienti attualmente sono sprovvisti del servizio di telefonia mobile causa di un guasto. Si tratta di un problema rilevante per chi utilizza cellulari e smartphone sia per motivi personali che per lavoro. Situazione già verificatasi nello scorso weekend, tra sabato e domanica scorsi (7-8 ottobre).

Durante i primi giorni della settimana sembrava tutto risolto, ma un ulteriore guasto ha determinato altre interruzioni alla linea sin dal pomeriggio di ieri. Il malfunzionamento continua a registrarsi anche nella mattinata (12 ottobre) e, a meno di ulteriori problemi, verrà risolto nel pomeriggio odierno intorno alle 15,30.