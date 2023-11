Mamma a 47 anni: "La buona sanità esiste e io l'ho vissuta sulla mia pelle. Grazie a tutti"

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di una neo mamma di 47 anni che il 18 ottobre scorso ha partorito la sua bambina nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Perrino di Brindisi. Una storia di coraggio, speranza e piena fiducia nella sanità brindisina

Gentile redazione Brindisi Report, con la mia testimonianza ci tengo a lodare tutto l'operato del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Perrino di Brindisi. Mercoledì,18 ottobre 2023, ho partorito, con taglio cesareo, la mia bimba. Nonostante l'intervento, è stata un'esperienza meravigliosa poiché mi sono sentita coccolata da tutto lo staff egregiamente diretto dal mio ginecologo di fiducia, dott. Massimo Stomati, persona competente, professionale, scrupolosa, disponibile, empatica e soprattutto con un cuore grande. Mi è stato vicino sia durante il parto che durante tutto il percorso della gravidanza, incoraggiandomi continuamente a non mollare; ho ricevuto tanta assistenza da tutto il personale medico, sanitario ed a loro rivolgo il mio più grande ringraziamento per la loro professionalità ed umanità. Ringrazio tutte le infermiere, le ostetriche, in modo particolare Katia Garganese, persona professionale, competente, sensibile, sempre pronta con una battuta a tirarti su e che mi ha supportata in questo bellissimo percorso di vita. Ringrazio anche tutte le Oss, in modo particolare la signora Anna che è stata così sensibile e mi ha alleviato un dolore intercostale coccolandomi con un massaggio. Insomma la buona sanità esiste ed io l'ho vissuta sulla mia pelle. Grazie a tutti di vero cuore.