Calore e vicinanza: pranzo di Natale a "La Casa di Zaccheo" con i poliziotti di Mesagne

MESAGNE - In occasione delle festività natalizie, la polizia di Stato ha organizzato una giornata di solidarietà per sigillare lo stretto legame tra i suoi uomini e le sue donne e i cittadini. L’iniziativa, fortemente voluta dal Questore della provincia di Brindisi, Annino Gargano, ha visto i poliziotti dedicarsi ai più bisognosi trasformandosi in cuochi, camerieri e Babbo Natale, accanto a don Pietro De Punzio della Parrocchia Mater Domini e ad alcuni volontari, presso la struttura della Caritas di Mesagne “Casa di Zaccheo", che offre quotidianamente un pasto caldo a circa 100 bisognosi, tra cui 16 bambini, oltre a mettere a disposizione anche dei posti letto e dei ricoverei momentanei per chi è ai margini della società.

Oggi (domenica 18 dicembre 2022) gli uomini e le donne della polizia di Stato del commissariato di Mesagne, dopo aver acquistato l'occorrente e preparato il pranzo domenicale, lo hanno distribuito alle famiglie che giornalmente si presentano alla "Casa di Zaccheo", certi di trovare chi li accoglie con calore e vicinanza. Questa mattina c’era poi una sorpresa per i più piccoli che hanno ricevuto dagli uomini e dalle donne in divisa dei doni che regaleranno loro un sorriso nella notte di Natale. I poliziotti della provincia di Brindisi e del commissariato di Mesagne, anche durante queste festività, oltre a garantire al massimo la loro presenza sul territorio con servizi straordinari di controllo, non dimenticano le fasce più deboli, organizzando e partecipando ad incontri presso scuole e centri anziani e, come in questa occasione, con la vicinanza fattiva ai meno fortunati.