Manutenzione, pulizia del verde e disinfezione per la riapertura delle scuole

MESAGNE - A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, l’amministrazione comunale ha disposto gli interventi che serviranno ad avviare in sicurezza l’anno scolastico negli istituti mesagnesi. Gli uffici pubblica istruzione, ecologia e ambiente e lavori pubblici si stanno adoperando per assicurare gli interventi di manutenzione ordinaria e il completamento della pulizia delle aree verdi di pertinenza degli immobili scolastici comunali. Nei prossimi giorni sarà avviato il programma di derattizzazione, deblattizzazione e di disinfestazione da zanzare e mosche. Da domani, lunedì 5 settembre, prenderà il via il programma di disinfezione e pulizia di aule e spazi interni.