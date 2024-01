Mezzi meccanici a lavoro nella marina: rimossi i detriti portati dalla mareggiata

TORRE SAN GENNARO - Mezzi meccanici a lavoro, nonostante la pioggia, nella mattinata di oggi, lunedì 8 gennaio, nella marina di Torre San Gennaro (Torchiarolo) per rimuovere la massa di detriti portata su piazzale Garibaldi dalla mareggiata di sabato 17 dicembre scorso.

Il sindaco Elio Ciccarese nei giorni successivi aveva disposto lo spazzamento della piazza ma l'intervento non era stato attuato a causa della quantità e tipologia del materiale portato dal mare, così si è reso necessario l'intervento di mezzi meccanici. Le operazioni di bonifica sono state eseguite oggi e hanno interessato la parte sud di piazzale Garibaldi.

Purtroppo però i detriti sono stati ammassati all'ingresso della spiaggia (foto sopra, inviata da un lettore) rendendola inaccessibile. Per fortuna siamo in piena stagione invernale e l'arenile è frequentato solo da pochi amanti delle passeggiate invernali in riva al mare. Ci si augura che il vento non riporti la sabbia nuovamente sulla piazza.