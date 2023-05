Migranti salvati in mare: la nave di Medici senza frontiere in navigazione verso Brindisi

BRINDISI - E' previsto per domani mattina attorno alle ore 8 l'arrivo a Brindisi della GeoBarents, la nave di Medici Senza Frontiere che il 16 maggio scorso ha salvato 26 persone a largo della Libia in acque internazionali. Il porto brindisino è stato assegnato nei giorni scorsi. Tra i migranti tratti in salvo ci sono 8 bambini e una donna incinta. Sono tutti in buone condizione di salute, viaggiavano su un gommone in grave difficoltà. Una volta giunti a Brindisi, dopo lo screening sanitario e l'identificazione verranno smistati nei vari centri di accoglienza.