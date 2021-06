La smentita: "Nessun covo di serpenti nel cimitero di Cellino San Marco"

CELLINO SAN MARCO - Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'avvocato Vincenzo Parato per conto della Omnia Service Soc.Coop affidataria dei Servizi Cimiteriali a Cellino San Marco riguardo all'articolo pubblicato su questo giornale sulla presenza di un covo di serpenti nel cimitero comunale. Come già precisato nello stesso articolo poche ore dopo la pubblicazione il personale della stessa cooperativa ha immediatamente eseguito un sopralluogo per accertare la veridicità della segnalazione non trovando il covo di rettili, ma solo la pelle. Successivamente è anche stato eseguito un sopralluogo da parte di Asl anche per quanto riguarda la pulizia.

Scrivo nell’interesse della Omnia Service Soc.Coop., affidataria dei Servizi Cimiteriali a Cellino S.M., la quale mi ha conferito mandato di richiedere formale smentita di quanto pubblicato domenica 27.6 u.s. dal titolo “covo dei serpenti nel cimitero di Cellino S.M.” denunciando una situazione di degrado e di emergenza dal punto di vista dell’igiene pubblica assolutamente non sussistente per come si evince dal sopralluogo di lunedì 28.6.u.s. da parte degli uffici ispettivi competenti dell’Asl di Brindisi.