I nuovi treni Pop arrivano in Puglia, a Brindisi sabato 19 giugno 2021

Si ringiovanisce la flotta: saranno 43 in totale i nuovi mezzi in arrivo nei prossimi anni che rinnoveranno totalmente il parco di Trenitalia

BRINDISI - Da domani (sabato 19 giugno 2021) in circolazione sui binari della Puglia i primi due treni Pop, i convogli regionali più moderni di Trenitalia. Il primo Pop arriverà domani pomeriggio a Brindisi alle 17.57. Saranno 43 in totale i nuovi treni in arrivo nei prossimi anni che rinnoveranno totalmente il parco mezzi, facendo della Puglia una delle regioni con la flotta più giovane d’Italia. Entro la fine dell’anno è prevista la consegna di altri 10 treni.

I nuovi Pop rientrano nel contratto di servizio valido fino al 2032 - sottoscritto a giugno 2018 tra Regione Puglia e Trenitalia - che prevede investimenti per oltre 350 milioni di euro, di cui circa 288 destinati all'acquisto di nuovi treni con un finanziamento della Regione Puglia pari a 123,5 milioni. Nei prossimi anni l'età media dei convogli pugliesi passerà dai 29 anni del 2017 a 4 anni.

Inoltre, con più di 200 corse regionali che collegano ogni giorno 68 località della Puglia, Trenitalia offre una serie di collegamenti verso le altre città turistiche della regione. Quest'estate sono attivi dei collegamenti treno + bus che arricchiscono ulteriormente l'offerta. Tra questi i link per San Giovanni Rotondo, le Grotte di Castellana, la Valle d’Itria e Matera. Per chi preferisce il mare sono attivi i collegamenti alle spiagge di Rodi Garganico, Vieste, Monopoli e del Salento.

Per incentivare l’uso del treno Trenitalia propone anche quest’estate una serie di sconti e promozioni consultabili su https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/offerta-estiva-regionale.html