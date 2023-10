Palamalagoli inagibile: disagi nella prima giornata della Coppa Mediterraneo di scherma

BRINDISI – PalaMalagoli inagibile. E’ iniziata con un imprevisto la Coppa del Mediterraneo di scherma U23 che fra oggi e domani (sabato 21 e domenica 22 ottobre) si svolgerà in contrada Masseriola, a Brindisi. Si tratta, come noto, di una importante competizione internazionale che ha richiamato in città decine di schermidori provenienti da diverse nazioni. Alcuni di loro potrebbero essere fra i protagonisti dei giochi olimpici che la prossima estate si svolgeranno a Parigi.

L’avvio delle gare era previsto per le ore 9 odierne, con le competizioni di spada maschile e fioretto femminile. Ma il programma ha subito un brusco e inaspettato rallentamento, a causa dell’inagibilità della palestra adiacente al PalaPentassuglia: il PalaMalagoli appunto. L’impianto sportivo, con le otto pedane allestite sul parquet, dovrebbe ospitare la maggior parte dei duelli. Stamattina era tutto pronto per la prima stoccata, quando è arrivato lo stop. Questo a causa di carenze in materia di sicurezza rilevate nelle ultime ore.

In mattinata si è svolto un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco. L’ufficio tecnico del Comune di Brindisi si è attivato per risolvere il problema. Intorno alle ore 13 è stato completato l'ultimo passaggio burocratico per completare l’istruttoria. Poi il nulla osta per l'utilizzo del PalaMalagoli.

Nel frattempo tutte le gare sono state spostare presso il PalaPentassuglia. Si andrà avanti fino alla serata di oggi. Frale 19 e le 19.30 sono previste le premiazioni. Alle ore 9 di domani si ripartirà con la spada femminile e il fioretto maschile. A Brindisi sono presenti il vicepresidente della Federazione italiana scherma e il presidente della Confederazione del Mediterraneo di scherma, Ziad El Choueiri. Fra gli ospiti anche il campione Paolo Pizzo (un argento olimpico e due ori mondiali) che si è intrattenuto con i giovani atleti, posando per una sfilza di selfie.

Articolo aggiornato alle ore 13.40 (completata istruttoria per agibilità)