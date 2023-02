Partiranno da Brindisi gli aiuti italiani diretti in Turchia e Siria

BRINDISI - Partiranno da Brindisi, a bordo della nave San Marco, gli aiuti italiani diretti in Turchia e in Siria, dopo il devastante terremoto. La Regione Piemonte ha messo a disposizione del dipartimento di Protezione civile nazionale l'ospedale da campo Emt2, che è in partenza per l'emergenza terremoto in Turchia e Siria. In queste ore si stanno completando le operazioni di assemblaggio del materiale, che verrà imbarcato a Brindisi sulla nave militare italiana.

"L'Italia continua e continuerà ad aiutare le popolazioni duramente colpite dal terribile terremoto in Turchia e in Siria. La Difesa, in coordinamento con la Protezione Civile, sta fornendo il suo contributo con mezzi e personale. Siamo e saremo vicini in modo concreto alle nazioni e ai popoli coinvolti dal tremendo sisma". Sono le dichiarazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Nello specifico, è partito ieri (8 febbraio), alle 15, dall'aeroporto di Pisa, il secondo volo C130 dell'Aeronautica Militare con a bordo medicinali e materiale sanitario diretto alla base aerea di Incirlik in Turchia.

La Difesa due giorni fa aveva già provveduto a inviare un velivolo P180 con un'aliquota avanzata di personale specializzato della Protezione Civile. Nella notte tra il 7 e l'8 febbraio, invece, con il primo C130 sono giunti aiuti e mezzi, tra cui anche personale sanitario.

Nei prossimi giorni la nave San Marco della Marina Militare trasporterà, con partenza dal porto di Brindisi, un ospedale da campo che la Regione Piemonte ha subito reso disponibile alla Protezione Civile. L'unità navale, messa a disposizione dal ministero della Difesa, trasporterà anche altri beni e strumentazioni da destinare alle popolazioni così duramente colpite dal sisma.