Piano regolatore generale di Brindisi: incontro pubblico su archeologia e territorio

BRINDISI - Venerdì 10 marzo 2023 alle ore 16 presso la sala Gino Strada di palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi, nell’ambito del procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale del capoluogo adriatico al Piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia, si terrà l’incontro aperto dal titolo “Archeologia e conservazione e valorizzazione dell'Heritage dell'insediamento antico per lo sviluppo territoriale e urbanistico della città di Brindisi".

L’appuntamento promosso dall’Ufficio comunale di Piano ha anche lo scopo di aumentare la consapevolezza e conoscenza della ricchezza archeologica del territorio affinché tutte le parti interessate lavorino in equilibrio per la tutela del paesaggio.

Nell’arco dell’incontro, dopo i saluti istituzionali del sindaco Riccardo Rossi, interverranno: in qualità di relatore invitato Giuliano Volpe, professore ordinario di Archeologia nell’università di Bari “Aldo Moro”; in qualità di discussant Angela Barbanente, professore ordinario di Tecnica e Pianificazione presso il Politecnico di Bari; e per l’illustrazione del lavoro in atto sul tema nell’ufficio tecnico comunale Settore Pianificazione territoriale e Urbanistica la dirigente dell’ufficio Marina Carrozzo, la consulente per l’archeologia Paola Palazzo, i tecnici dell’ufficio Alberto Fiani e Amerigo Vecchio, e l’assessore Dino Borri.

L’incontro è aperto alla cittadinanza. Per leggere il documento dedicato all’incontro pubblicato sul sito del Comune nella sezione tematica “Piano Urbanistico Generale”: https://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/290.