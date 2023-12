Il professor Pietro Gatti entra nel Comitato tecnico scientifico sulla "Dieta mediterranea"

ROMA - Il direttore del dipartimento Area medica della dell'Asl Brindisi, Pietro Gatti, farà parte del Comitato tecnico scientifico dell'intergruppo parlamentare “Dieta mediterranea: nutrizione, prevenzione e cultura”, presieduto dalla deputata Marta Schifone.

L'Intergruppo è stato presentato oggi (22 dicembre) a Roma nel corso di un incontro che si è tenuto alla Camera: a coordinare i medici la dietologa, endocrinologa e pediatra Flavia Correale, mentre Maria Rosaria Boccia si occupa del Comitato organizzatore.

Il dottor Gatti è epatologo e direttore del reparto di Medicina interna dell'ospedale "Perrino" di Brindisi: la sua presenza tra i consulenti dell'intergruppo è il segno del riconoscimento verso il suo impegno nello studio e nel trattamento delle patologie del fegato.

L’intergruppo da un lato promuoverà studi, analisi e approfondimenti utili a supportare l’azione politica in materia di agricoltura, ricerca e sanità, economia, ambiente, turismo e cultura; dall’altro supporterà aziende, produttori e centri di ricerca nel veicolare progetti e proposte, facendo da trait d’union tra politica e istituzioni.

In particolare, l'intergruppo promuoverà le innovazioni in ambito medico e farmacologico alla dieta mediterranea e sosterrà la ricerca su nutraceutica, alimentazione e salute. Sul versante della formazione organizzerà corsi sulla dieta mediterranea, finalizzati a integrare competenze professionali già sviluppate. Potrà per esempio supportare la medicina territoriale con iniziative dedicate ai benefici della dieta mediterranea.