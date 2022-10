Pnrr, finanzianti sei progetti per la digitalizzazione servizi del comune di Cellino

CELLINO SAN MARCO - Ammonta a 300 mila euro circa il finanziamento assegnato in questi giorni, per sei progetti presentati dal Comune di Cellino San Marco di cui 5 già approvati e uno in attesa di finanziamento, nell’ambito del Piano strategico per la transizione digitale e la connettività "Italia Digitale 2026", promosso dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale. Lo comunicano il sindaco Marco Marra e l’assessore competente avv. Marina Del Foro.

“Sono sei i finanziamenti approvati dal Ministero per altrettanti bandi per la digitalizzazione dei servizi comunali grazie a trecento mila euro di fondi Pnrr - ha spiegato la Del Foro - si va dall’estensione dell’utilizzo della piattaforma nazionale Spid e Cie all’adozione delle piattaforme PagoPa e App Io per i servizi del Comune fino all’abilitazione del cloud per le pubbliche amministrazioni locali e all’implementazione del sito istituzionale, alla piattaforma per le notifiche digitali. I progetti che andremo a realizzare grazie a queste risorse ci permetteranno di avvicinare ancora di più i cittadini all’amministrazione, grazie a procedure online sempre più ottimizzate”.

Nel dettaglio, il Comune è risultato beneficiario di 5 finanziamenti previsti da sei avvisi pubblici, per un totale di 299.095 euro: 83.044,00 euro saranno destinati all’investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le Pa Locali” per la migrazione in cloud dei server comunali per la sicurezza informatica; 155.234,00 euro serviranno all’attuazione della misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici": sarà attuato il restyling del sito internet comunale e di sei nuovi servizi digitali con interfacce coerenti, fruibili e accessibili, in conformità con le Linee guida vigenti.

Con 11.141,00 euro si andrà a realizzare la misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPa” per l’ampliamento dei pagamenti eseguibili, attraverso l’attivazione di nuovi servizi di incasso sulla relativa piattaforma, mentre con 3.087,00 euro la misura 1.4.3 "Adozione app Io" per l’attivazione di nuovi servizi comunali nell’app che costituisce unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali.

Infine, 14.000 euro serviranno a perfezionare l’accesso ai servizi accessibili tramite Spid e Cie per l’attuazione della misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - Spid Cie", per la piena adozione delle piattaforme di identità digitale attraverso l’adesione alla piattaforma di identità digitale CIE. Ammessa a finanziamento, ma in attesa dell’emissione del Decreto (che avverrà a giorni) per un importo pari a 32.589 euro, la candidatura perl la misura 1.4.5 con cui il comune si doterà di una piattaforma per le notifiche digitali.

Normativa di riferimento

Il "Next Generation Eu", Fondo per la ripresa, è un fondo dal valore di 750 miliardi di euro approvato nel luglio del 2020 dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia. "Italia domani" è il nome del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) approvato dal Governo italiano il 29 aprile del 2021 all’interno del programma europeo Next Generation Eu.

"Italia digitale 2026" è il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale nell’ambito di Italia domani. Italia Digitale, che rappresenta il 27 per cento delle risorse di Italia domani, si sviluppa su due assi: interventi a favore di infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga (6,71 miliardi) ed interventi volti a trasformare la Pubblica amministrazione (Pa) in chiave digitale (6,74 miliardi).

"Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati ottenuti grazie alle sinergie tra i dirigenti, i consulenti e l'assessore al ramo e anche vice sindaco Marina Del Foro. Cellino avrà l'occasione per diventare un paese all'avanguardia dal punto di vista dei servizi digitali.", commenta il sindaco Marra.