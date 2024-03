Polizia locale, consegnate tre nuove auto al comando: "Controllo più efficace"

CEGLIE MESSAPICA - Sono state consegnate le nuove auto per il comando della Polizia Locale, guidato dal comandate Cataldo Bellanova: si tratta di due Ford Puma e una Suzuki S-Cross, ibride, che saranno adesso a disposizione degli agenti per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire l'incolumità dei cittadini ed effettuare al meglio il pattugliamento del territorio.

I nuovi mezzi, oltre al decoro, le vecchie auto erano ormai vetuste, consentiranno alla Polizia Locale di poter utilizzare vetture nuove e moderne per lo svolgimento delle proprie funzioni. Un acquisto tanto importante quanto necessario per rendere più efficace il controllo del territorio, ma anche per garantire maggior sicurezza ai vigili che lavorano con sacrificio e presenza costante sulle strade in qualsiasi condizione meteorologica.

"Garantiamo alla Polizia Locale nuove auto - spiega il sindaco Angelo Palmisano - la nostra Polizia municipale ne aveva bisogno, perché il lavoro di controllo è enorme. Gli agenti, pur in condizioni difficili, assicurano sempre il massimo impegno nel controllo di un territorio vasto come quello di Ceglie Messapica, per cui a loro va il ringraziamento dell'intera città".