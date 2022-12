“Premio Buon Samaritano” al giovane volontario Arcangelo Cellie

Si è tenuto nel corso del pomeriggio del 18 dicembre il XX° Galà della Solidarietà, premio Buon Samaritano dell’Associazione Volontari Protezione Civile della città di Latiano. Il Galà ideato dai fratelli Leo, cavalier Giovanni Leo e cavalier Francesco Leo, è stato istituito nell’anno 2007 con il fine cristiano di premiare e sostenere le iniziative di persone ed enti che si sono distinte per fini sociali e caritatevoli nei campi della solidarietà ed aiuto comune.

Nel corso della splendida giornata conviviale, sono state premiate 14 persone distintesi nel corso dell’anno. A stento hanno trattenuto la loro commozione per il prestigioso riconoscimento loro propinato dalla bellissima realtà operativa del comune di Latiano, che peraltro ha portato la sua presenza dal 1986 con costante e crescente impegno sociale ed etico morale, e per anni hanno assicurato anche il servizio di 118 sanitario, ed in particolare si sono distinti nell’ultimo periodo per l’attività di contenimento Coid. Tra l’altro è tra i primissimi nuclei a poter vantare un cospicuo numero di piloti droni preparati ed addestrati per monitoraggio remoto ed in aree critiche, oltre a garantire anche il servizio stagionale antincendio e di prevenzione e primo soccorso o intervento nel corso di manifestazioni pubbliche. Infatti le nuove tecnologie ben legano con le necessità di rapido intervento anche in contesti difficoltosi con condizioni proibitive e o comunque avverse e pericolose.

E’ con questo spirito che quest’anno hanno conferito al loro giovane sodale Arcangelo Antonio Cellie, residente a Tuturano, la medaglia d’argento Associazione Volontari Protezione Civile Latiano “Premio Buon Samaritano” con la seguente motivazione: “Giovane volontario della nostra sezione, formatosi nello spirito della Protezione Civile presso la nostra sede, ed in forza anche al nucleo Piloti Apr Uas A1 A2 A3, nel corso dell’anno 2022 si distingueva anche quando non impegnato in mansioni espletate nel nucleo territoriale di appartenenza, effettuando in città di Melendugno (Lecce) un soccorso domando le fiamme di una canna fumaria scongiurando un incendio in civile abitazione attendendo poi i Vvff, nonché nel corso dell’estate effettuava numerosi (circa 20) interventi di salvamento di persone a rischio annegamento presso i litorali brindisini bersagliati dalla furia delle onde e dalla forza della risacca. Figura di giovane coraggioso e volontario animato dallo spirito civico e cristiano 'del Buon Samaritano' che la nostra associazione intende promuovere e premiare".

“Posso a malapena trattenere la gioia e la commozione – afferma Cellie - per la vostra fraterna attenzione. Noi siamo ciò che ci è stato donato, e tutti possiamo fare qualcosa per abbellire e migliorare la nostra vita. Inviterei chiunque a fare l’esperienza di volontariato, ogni sorriso strappato ad un bisognoso di conforto è una stella in più nel cielo. Ho trovato da subito nel contesto dell’Avpc Latiano quella coesione ‘spirituale e pragmatica’ che mi aspettavo, e che mi aspetterei ovunque, pronti a donarsi e a scomparire prima che “l’uomo che scendeva da Gerusalemme” possa chiederti il nome”.

“Sono io che ringrazio voi, per avermi dato l’occasione di migliorarmi grazie al vostro trentennale sacrificio, e nell’erudimento ed affinazione della vostra attenta e continua formazione ed esempio. E’ con lo stesso spirito che oggi ho intrapreso un nuovo cammino nel valoroso Esercito Italiano, sarò comunque sempre memore e geloso custode del vostro ricordo. Desidero virtualmente dedicare il vostro preziosissimo riconoscimento a chi in questo momento continua ad arricchire il mio personale percorso di vita; al mio Comandante di Reggimento, al Comandante di Battaglione, al Comandante di Compagnia, al Comandante di Plotone ed ai miei graduati diretti ma anche agli Ufficiali, Sottufficiali , Graduati e Commilitoni tutti”.