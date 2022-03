Migliorare livello di sicurezza alimentare: nasce sportello per segnalazioni/esposti

BRINDISI - Sarà presentato nel corso di una conferenza stampa il 9 marzo alle 12, nell'aula magna del Polo universitario dell'ex ospedale Di Summa a Brindisi, lo Sportello per segnalazioni/esposti di sicurezza alimentare, a cura della Unità operativa di Sicurezza alimentare e Antibiotico resistenza del Dipartimento di Prevenzione.

I consumatori potranno accedere allo sportello, in forma non anonima, dalla specifica sezione del portale istituzionale dell'azienda. L'obiettivo è migliorare il livello di sicurezza alimentare alla luce delle considerazioni provenienti dall’utenza, predisponendo rimedi e azioni correttive o preventive e, inoltre, prendendo in considerazione le sollecitazioni inoltrate al servizio.

Il progetto, unico in Puglia, sarà presentato da Stefano Termite, direttore del Dipartimento di Prevenzione, e da Alberta Vanda Natola, responsabile dell'Unità operativa di Sicurezza alimentare e Antibiotico resistenza, alla presenza di Vito Campanile, direttore sanitario della Asl.