Cade acqua dal soffitto del sottopasso: "Infiltrazioni? Siamo in pericolo?"

Si tratta del sottopasso che collega via Tor Pisana alla stazione ferroviaria, inaugurato una decina di anni fa e spesso al centro di lamentele perché segnato da disservizi

BRINDISI - Quando piove si allaga a causa di presunte infiltrazioni, il pavimento diventa scivoloso e l’unico intervento che viene fatto è quello di posizionare un cartello che indica la situazione di pericolo. Si tratta del sottopasso che collega via Tor Pisana alla stazione ferroviaria, inaugurato una decina di anni fa e spesso al centro di lamentele perché segnato da disservizi.

Questa volta, però, le preoccupazioni dei frequentatori riguardano proprio le presunte infiltrazioni. Basta attraversarlo nei giorni di pioggia per notare che dal tetto cola acqua che finisce sul pavimento, cade da alcune fessure e tutto fa pensare alla presenza di crepe in cui si infiltra l'acqua. Accade quando piove.

“Sopra ci passa il treno e se si tratta di infiltrazioni, così come sembra, la situazione è preoccupante”, commenta uno dei tanti fruitori del sottopasso che ha fornito foto sugli allagamenti di ieri, lunedì 18 gennaio. “Mi chiedo se chi di competenza è a conoscenza di queste criticità e se ha accertato che non c’è alcun pericolo per l’inclumità dei cittadini”.