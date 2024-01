"Progetti e sviluppo per Brindisi": incontro con il deputato Roberto Traversi

BRINDISI - Mercoledi 31 gennaio, alle ore 17.00 presso la sala Gino Strada di palazzo Granafei Nervegna, si terrà l'incontro "Progetti e sviluppo per Brindisi hub del mediterraneo" organizzato dalla Cgil di Brindisi. Su invito del consigliere comunale di Brindisi Roberto Fusco, parteciperà anche Roberto Traversi, deputato Movimento 5 Stelle e autore dell'interpellanza parlamentare sul deposito Edison.

"Il gruppo territoriale di Brindisi nel dare il benvenuto all'onorevole Roberto Traversi invita tutti i cittadini ad intevenire all'importante dibattito - si legge in una nota dei 5 stelle -. Sosteniamo con tutte le nostre forze chi ha veramente a cuore le sorti di Brindisi, non lasciamo che vinca l'indifferenza e la rassegnazione. Facciamolo per i nostri figli e per tutti i giovani di questa terra, lasciamogli ancora un futuro davanti fatto di vita e non di morte".

