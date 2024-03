Raccolta rifiuti, sit-in Cobas: "Chiediamo interventi sulla gestione del servizio"

BRINDISI - Il sindacato Cobas organizza un sit-in in piazza Matteotti, di fronte alla sede del Comune di Brindisi, per giovedì 7 marzo dalle ore 12,30 alle 13,30 dei lavoratori della ditta Teorema, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani, "per chiedere con forza all'Amministrazione decisi interventi sulla gestione del servizio, cosa che riteniamo profondamente insufficiente in riferimento all'applicazione del capitolato di gara, e richiesta di informazioni sui ancora mancati pagamenti da parte della vecchia ditta Ecotecnica". Si legge nella nota che annuncia il sit-in che porta la firma del presidente Bobo Aprile.

"Soldi dei lavoratori che ancora ad oggi non si riesce a recuperare, di quei soldi che le famiglie hanno assolutamente bisogno per restare a galla. Per quanto riguarda la gestione del servizio il Cobas è fortemente preoccupato da una raccolta differenziata al 40 percento, cosa semplicemente vergognosa avendo vicino comuni con campagne piene di case che riescono a raggiungere percentuali superiori al 70 per cento. Questo dato, secondo noi, rappresenta il fallimento della operatività della azienda Teorema con cui svolgeremo un incontro nei prossimi giorni proprio per fare delle domande nello specifico e su altri problemi".

"È inoltre in corso tuttora il sit in dei precari ex Ecotecnica che sperano in un ritorno al lavoro, così come previsto da accordi sindacali scritti al passaggio delle consegne tra Ecotecnica e Teorema. L’azienda pur sapendo che manca personale vuoi per pensionamenti, 104 lunghe, malattie lunghe per patologie gravi ed altro ancora, non assume nemmeno a tempo determinato questi precari. Il tutto ricade sui lavoratori che spesso vengono cambiati di turno, senza nemmeno essere avvisati, per coprire dei buchi. Ci sono lamentele per la mancanza di mezzi dove l’azienda per supplire realizza turni pomeridiani con lo stesso mezzo".

"Argomento di particolare importanza per il Cobas è la sicurezza; abbiamo visto ad esempio salire lavoratori sui parafanghi delle motovasche per fare in fretta, poter finire le zone a loro assegnate e non prendere rimproveri dalla azienda. Vanno applicate, senza se e senza ma, le leggi sulla sicurezza. È una situazione, quella della ditta Teorema nel suo complesso, che va affrontata per il bene della nostra città".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui