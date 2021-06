Rafforzamento organici polizia: "Nel Brindisino ancora grosse difficoltà"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo una nota del segretario generale provinciale del Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia), Cosimo Sorino, sul rafforzamento degli organici.

Sul fronte del rafforzamento degli organici dobbiamo ricordare che sono almeno alcuni anni, che al Dipartimento della Pubblica Sicurezza abbiamo lanciato l’allarme mettendo in evidenza l’urgente necessità di un piano massiccio di assunzioni per evitare il rischio di andare sotto la linea di galleggiamento per la mancanza di un adeguato e sostanzioso turnover.

I Governi che si sono succeduti hanno messo in campo un graduale incremento di personale bandendo finalmente quei concorsi pubblici bloccati da più di 10 anni.

Anche quest’anno si è saputo con ampio anticipo il numero degli assegnati con il piano di potenziamento sul territorio nazionale e naturalmente sul territorio locale. I dati della prima fase 2021 sono pubblici e già da aprile u.s. si conoscevano i numeri.

Incrementi che però non tengono conto del numero di pensionamenti.

Infine per ulteriore chiarezza, ricordiamo che la provincia di Brindisi non è stata minimamente rafforzata con le aggregazioni estive e questo è stato un segnale molto negativo che il Siap ha immediatamente stigmatizzato.

Quindi con molta obiettività e senza ascoltare i proclami di chi vuol trarre beneficio per un facile consenso politico, per quanto riguarda il territorio brindisino bisogna continuare a lavorare per rafforzare ulteriormente organici che sono ancora in grande difficoltà. E come abbiamo avuto modo di segnalare già nel dicembre 2019, le specialità della Polizia di Stato quali Ferroviaria, Stradale e Frontiera, in questa provincia sono state ancora una volta dimenticate.