Restauro parco della Rimembranza: altri 10 giorni di tempo per partecipare al bando

BRINDISI - L’amministrazione comunale di Brindisi, il 22 marzo scorso, ha pubblicato il bando per la progettazione definitiva e la direzione dei lavori per il “Restauro del giardino ex parco della Rimembranza ed area naturalistica lungo il canale Patri”. L’importo totale a base di gara è di 105.138,36 euro e le offerte devono pervenire entro le ore 13 dell’11 aprile 2023. Ci si può candidare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Appalti e Contratti, il cui accesso è consentito dall’apposito link: https://e-procurement.comune.brindisi.it

Il restauro della parte naturalistica, per un valore di 1 milione di euro circa, è il primo tra gli interventi previsti dal progetto di rigenerazione del Centro, finanziato con 15 milioni di euro, nell’ambito del PINQuA “Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare".

Il progetto complessivo prevede la ristrutturazione dell’edificio ex Agenzia delle Entrate come sede universitaria, della scuola Marconi come residenza per studenti, sale lettura e biblioteca, aule per conferenze e seminari, servizio mensa. Sono previsti inoltre nuovi e più qualificati spazi culturali con il restauro del bastione San Giacomo e del bastione Arruinado. La ristrutturazione dell’edificio della Croce Rossa Italiana di Brindisi da destinare a Centro sanitario e postazione del primo intervento del 118.

E ancora l’abbattimento dell’edificio abusivo adiacente Porta Lecce e il restauro della palestra ‘A. Oddo’, nota come palestra Galiano, che continua la propria tradizione sportiva. Inoltre grazie ad un accordo con la curia verrà restaurata la chiesa del Cristo come luogo di culto e di iniziative culturali.