Ecco il nuovo ostello "Pop" di Brindisi: "Punto di incontro fra turisti e cittadini"

BRINDISI – Non sarà solo un punto di riposo e di ristoro per pellegrini e camminatori, ma anche un punto di incontro fra gli stessi turisti e i cittadini. Il nuovo ostello “Pop” (Pubblico ostello pugliese) di Brindisi è stato inaugurato stamattina (lunedì 11 marzo). Si tratta di una versione più moderna e al passo con le nuove tendenze turistiche dello storico ostello della gioventù che per decenni è stato uno dei simboli di Brindisi. La struttura si trova fra via Nicola Brandi e via Ruggero Simone, al rione Casale, a un paio di chilometri dall’Aeroporto del Salento, raggiungibile a piedi in 10-12 minuti.

Dopo anni di attesa, il restyling e la riapertura dell’immobile sono diventati realtà, al culmine di un intervento avviato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Rossi e finalizzata oggi dall’attuale amministrazione retta da Giuseppe Marchionna. L’ex e l’attuale primo cittadino hanno tenuto a battesimo l’ostello insieme a Pierangelo Argentieri, responsabile della “Puglia Holiday”, la società che ha preso in gestione l’immobile. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno preso parte anche Aldo Patruno, dirigente del dipartimento regionale Turismo, e l’interior designer, Sara Mondaini.

L’ostello sarà gestito da uno staff composto da tre persone, incluso il direttore, Daniele Pomes, oltre agli addetti al bar, preso in gestione dalla società “Materia”. In grado di accogliere fra i 30 e i 35 ospiti, sarà aperto dalle ore 7 alle ore 23, ma ci si sta organizzando per effettuare i check in anche oltre le 23. Sulla parete della hall campeggia una testa di cervo con gli occhiali. Gli arredi sono in legno. I letti a castello sono stati ridisegnati con un tema di privacy. Nelle stanze vi sono ritratti di donna realizzati da un’artista turca. “Sono tutti diversi - afferma Sara Mondaini - per cromia. Ogni volta che li guardo hanno un’espressione che sembra cambiare e raccontare storie diverse”.

“Il nuovo ostello – spiega Pierangelo Argentieri – è il punto di partenza per un turismo più contemporaneo e moderno, che deve dare la possibilità anche a chi non può spendere grosse cifre, di poter vivere l’esperienza pugliese a tutto tondo, con dei prezzi più ragionevoli. La nostra intenzione è stata quella di realizzare un prodotto di qualità a un prezzo giusto per chi non vuole dissanguarsi economicamente”. “Partendo da Brindisi - afferma ancora Argentieri - l’obiettivo è di realizzarne anche più di uno in altre piazza turistiche importanti. I turisti negli spazi comuni potranno condividere le loro esperienze e confrontarsi con i brindisini, dando anche consigli di viaggio”.

Marchionna rende merito all’amministrazione Rossi per aver avviato l’iter di recupero dell’immobile. “Le vicende di questa città – ricorda il primo cittadino - lo avevano portato in declino. Questo intervento che si conclude oggi restituisce alla comunità non solo una struttura importante ma sottolinea anche l’attenzione che l’amministrazione comunale rivolge ai giovani e alla nuova tipologia di turismi che si vanno affermando nell’epoca contemporanea”.

La struttura brindisina rientra in una rete di 11 ostelli pugliesi, da Monte Sant’Angelo (Foggia) e Minervino di Lecce. “In mezzo c’è Brindisi – afferma Aldo Patruno – che è il crocevia dei grandi cammini, in attesa del riconoscimento dell’antica via Appia come patrimonio Unesco, atteso per luglio”. “Questo - conclude il dirigente del dipartimento Turismo - sarà anche luogo di informazione aperto non solo ai pellegrini, ai camminatori e ai viaggiatori, ma anche ai cittadini”.

