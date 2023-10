“Il rosa che salva la vita”: convegno sull'importanza della prevenzione del tumore al seno

SAN PIETRO VERNOTICO – Due eventi nell’arco di pochi giorni a San Pietro Vernotico che puntano sulla prevenzione del tumore al seno. Uno si svolgerà oggi, giovedì 26 ottobre, l’altro, dal titolo “Il rosa che salva la vita”, è in programma per domenica prossima nell’aula consiliare del Comune alle 17. In entrambi gli appuntamenti è prevista la presenza del direttore generale della Asl di Brindisi Maurizio De Nuccio che insieme alla sindaca Maria Lucia Argentieri, e Lorena Caurulli direttrice amministrativa Asl Brindisi domenica aprirà i lavori.

Tra i relatori: Alessandro Galiano, dirigente senologia Asl Br; Emanuela Lacatena, medico fisiatra. Testimonial: Sonia De Mitri e Luisa Guido (consigliera comunale). Interverranno anche Gloria Spedicato, del gruppo di volontarie Le Civette Del Salento e Raffaella Argentieri, presidente fondazione dr Di Giulio. Modererà il dottor Oronzo Giordano, medico di medicina generale e consigliere comunale capogruppo. L’evento è aperto al pubblico.