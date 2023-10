Rotary Day, giornata dedicata alla lotta alla polio: gli eventi

BRINDISI - Tutti i club del Distretto 2120 (Puglia e Basilicata) si stanno mobilitando in occasione del Rotary Day (la giornata dedicata alla lotta alla polio). In particolare, i club Brindisi, Brindisi Valesio, Brindisi Appia Antica e Grottaglie hanno preparato un interessante programma. Martedì 24 ottobre: proiezione sulla facciata del Nuovo Teatro Verdi (nel pieno centro di Brindisi) del logo “End Polio Now” (sino al 29 ottobre) che pubblicizzerà i momenti di raccolta fondi per la Polio Plus, con la contemporanea presenza (il giorno 24), nelle ore di maggior presenza, di persone di passaggio, di un banchetto presidiato da Rotariani che spiegheranno il senso della proiezione e i contenuti del progetto Polio Plus, anche con l’ausilio di totem e volantini e raccoglieranno i contributi di chi vorrà partecipare alla raccolta fondi.

Domenica 29 ottobre: in occasione della partita del campionato nazionale di Basket di serie A1 della Happy Casa Brindisi contro la squadra Estra Pistoia, presso il palazzetto dello Sport “Elio Pentassuglia” di Brindisi (circa 3.500 posti), sarà data pubblicità all'End Polio Day e alle iniziative correlate mediante comunicazioni dello speaker del palazzetto poco prima dell’inizio della partita e nell’intervallo ed inoltre nel corso di tutta la partita mediante i cartelloni elettronici di bordo campo, nonché con la presenza all’ingresso del palazzetto di un banchetto presidiato da rotariani che spiegheranno il senso e i contenuti del progetto Polio Plus, anche con l’ausilio di totem e volantini e raccoglieranno i contributi di chi vorrà partecipare alla raccolta fondi.

Ad essi sarà distribuito il materiale informativo e i gadget realizzati dal Governatore del Distretto 2120 Puglia e Basilicata. Al termine della partita i Rotary saranno sul campo di gioco per premiare con un piccolo omaggio il miglior giocatore della giornata. Sarà possibile donare dei contributi e ricevere il materiale informativo ed il gadget distrettuale anche presso lo store della Happy Casa (ubicato nel centralissimo Corso Garibaldi di Brindisi) dal 24 al 29 ottobre. Il ricavato netto della raccolta fondi sarà interamente devoluto dai Rotary Club organizzatori alla Rotary Foundation per il progetto Polio Plus.